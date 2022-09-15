Привлекает внимание мужчин: Самбурская в лифе из треугольников обнажила свои прелести на камеру

Настасья Самбурская уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она прославилась, как актриса, когда снялась в таких проектах, как «Универ». Потом артистка также стала петь и не раз выступала на сцене. В ее копилке десятки ролей в кино.
А вот в личной жизни она пока не обрела счастье. Хотя в 35 лет звезда может похвастаться стройной фигурой и миловидной внешностью.
В последнее время Настасья часто ездит на отдых. Она не любит посвящать поклонников в свою жизнь, но актриса порой демонстрирует фигуру в купальнике. Она регулярно занимается спортом, чтобы оставаться в форме. На этот раз брюнетка оказалась в Турции. Она зарегистрировалась на сайте знакомств. При этом в соцсети звезда выставила смелое фото.
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На новом фото Самбурская предстала в черном бикини. Она позировала без макияжа в лучах солнца, вставив напоказ свою бюст в лице из треугольников. Она засветила родинку на интимном месте. Настасья решила взбудоражить мужчин.
«Я буду согревать вас своим телом», – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Настасья. Многие поразились тому, в какой она находится форме. К слову, на сайте знакомств актриса не нашла достойного парня.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды