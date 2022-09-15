Привлекает внимание мужчин: Самбурская в лифе из треугольников обнажила свои прелести на камеру

Настасья Самбурская уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она прославилась, как актриса, когда снялась в таких проектах, как «Универ». Потом артистка также стала петь и не раз выступала на сцене. В ее копилке десятки ролей в кино.

А вот в личной жизни она пока не обрела счастье. Хотя в 35 лет звезда может похвастаться стройной фигурой и миловидной внешностью.