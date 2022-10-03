«Привлекает внимание мужчин»: Ксения Бородина в одном лифе обнажила прелести на камеру

На этот раз Бородина предпочла поделиться домашними кадрами. Она запечатлелась в своей гардеробной. Телеведущая позировала без косметики. Лишь под глаза она наклеила патчи. Ксения была в модных широких джинсах и розовом лице. Она обнажила плоский живот и блеснула пышным бюстом. Звезда игриво красовалась перед камерой.

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