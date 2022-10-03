«Привлекает внимание мужчин»: Ксения Бородина в одном лифе обнажила прелести на камеру

Ксения Бородина уже много лет ведет шоу «Дом-2». Она не скрывает, что любит свою работу и всегда встает горой за проект, хотя его участники не раз оказывались в центре скандалов. Ксения в прошлом году пережила развод с Курбаном Омаровым. Она стала чаще веселиться с подругами и появляться на красных дорожках.
В последнее время Ксения то и дело хвастается нарядами. Она предпочитает носить не только люксовые наряды. Также в свои 39 лет телеведущая предпочитает следить за фигурой. Она иногда предстает без макияжа, заверяя, что довольна тем, как выглядит.
На этот раз Бородина предпочла поделиться домашними кадрами. Она запечатлелась в своей гардеробной. Телеведущая позировала без косметики. Лишь под глаза она наклеила патчи. Ксения была в модных широких джинсах и розовом лице. Она обнажила плоский живот и блеснула пышным бюстом. Звезда игриво красовалась перед камерой.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие отметили, что без макияжа она сразу становится моложе. Но нашлись и те, кто осудил ее за пикантные кадры.
«Такая стройная», «От вашего вида уже плохо! Ну с падчами зачем себя снимать?», «Словно вы забыли привести себя в порядок», «Привлекает внимание мужчин», «Вам тут словно 20 лет», «Ох, какие формы», «Отличная фигура», — прокомментировали пост подписчики.