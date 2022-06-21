Привлекает внимание мужчин: Бородина в черном мини-бикини и без макияжа засветила свои прелести на лодке

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она уже давно ведет шоу «Дом-2», который славится своими скандальными историями.

Сама Ксения является мамой двоих детей, а вот с мужем Курбаном Омаровым она рассталась год назад. Для нее это уже второй развод. Однако звезда уверена, что нужно быть счастливой, поэтому не побоялась остаться одна в 39 лет.