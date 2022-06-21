Привлекает внимание мужчин: Бородина в черном мини-бикини и без макияжа засветила свои прелести на лодке

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она уже давно ведет шоу «Дом-2», который славится своими скандальными историями.
Сама Ксения является мамой двоих детей, а вот с мужем Курбаном Омаровым она рассталась год назад. Для нее это уже второй развод. Однако звезда уверена, что нужно быть счастливой, поэтому не побоялась остаться одна в 39 лет.
Бородина теперь не только чаще видится с подругами, посещает красные дорожки и щеголяет в дорогих нарядах, но и очень много путешествует. После Турции, где она устроила себе встречу с актером из турецких сериалов, телеведущая приехала в Италию и оказалась у озера Комо, где живут даже голливудские звезды.
То и дело Ксения щеголяла в пикантных нарядах. Во время прогулки на лодке она оказалась в черном мини-бикини. Телеведущая не скрыла свои прелести, надев рубашку. Она также была без макияжа.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что своей красотой Бородина блеснула, когда проезжала виллу Джорджа Клуни. Она осталась в восторге от местного колорита и тоже захотела себе там жилье.
А вот поклонники восхитились тем, как выглядит звезда телестройки. Многие осыпали ее комплиментами. «Без макияжа вам особенно хорошо», «Красивая такая», «Зачем рубашка? Купальник нужен для загара», «Вы роскошно выглядите», Фигурка бомбическая«, «Мужчины точно на вас там засмотрелись», — прокомментировали пост подписчики.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды