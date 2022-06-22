Принц Джордж устроил распродажу выпечки, чтобы собрать деньги на защиту животных

8-летний принц Джордж Кембриджский такой хороший мальчик! Во время карантина из-за пандемии коронавируса он устроил распродажу выпечки, чтобы собрать деньги для благотворительного фонда.

Речь идет о природоохранной организации Tusk, которой покровительствует отец мальчика, принц Уильям.

«Принц Джордж очень мило устроил небольшую распродажу кексиков, чтобы собрать деньги для Tusk во время карантина, и написал об этом очень милую открытку, явно демонстрируя свою заботу о дикой природе Африки», — рассказал гендиректор организации Чарли Мэйхью в интервью каналу GB News.

Добавим, что Tusk защищает редкие виды животных, в том числе слонов. Ее руководитель признался, что очень надеется на визит принца Джорджа, а также его братика и сестренки, в Африку — чтобы ребята своими глазами увидели то, что делается для защиты природы.

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