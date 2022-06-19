Причмокивает сладко: Наталья Фриске засняла, как кроха-дочка спит в чепчике

Наталья Фриске была солисткой группы «Блестящие», но недолго. Уже несколько лет она работает в салоне красоты. Повторять путь сестры Жанны Фриске родственница не захотела.
Артистка смогла стать настоящей звездой, но рано умерла, что стало трагедией для семье. В этом году произошло первое радостное событие за долгое время – Наталья стала мамой.
И теперь она растит дочку Луну. Крохе лишь на днях исполнилось два месяца. Фриске любит с ней гулять и наряжать наследницу в модные наряды. Также она уже водит малышку на занятия по плаванию. Лишь вечера Наталья проводит с ней дома.
Ранее она похвасталась, какую лампу с огонечками включает для ребенка пред сном. А теперь новоиспеченная мама засняла, как Луна спит в кроватке с чепчиком на голове и с медвежонком, у которого светится и двигается живот. Маленькая дочка Фриске сосала палец и сладко причмокивала во сне.
Поклонники восхитились нежными кадрами. Тем более, что Наталья лишь недавно перестала прятать лицо наследницы.
«До чего красивая», «Ой, как сладко спит», «Луна прям причмокивает», «Ресницы у нее длинные», «Маленькая принцесса растет», «Она хорошенькая», «Очень мило! Она растет быстро», «Какие у нее интересные игрушки», «Видно, что дочку любите сильно», — прокомментировали кадры подписчики.