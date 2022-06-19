Причмокивает сладко: Наталья Фриске засняла, как кроха-дочка спит в чепчике

Наталья Фриске была солисткой группы «Блестящие», но недолго. Уже несколько лет она работает в салоне красоты. Повторять путь сестры Жанны Фриске родственница не захотела.

Артистка смогла стать настоящей звездой, но рано умерла, что стало трагедией для семье. В этом году произошло первое радостное событие за долгое время – Наталья стала мамой.