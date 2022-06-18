Пресс на зависть: Рудова в миниатюрных шортах и кроп-топе сразила мощными формами

Обычно Рудова часто хвастается своей фигурой. А в последнее время она также усиленно тренируется, поэтому к лету актриса подготовилась основательно. Для прогулок и разных мероприятий она выбирает корсеты и короткие платья.

На этот раз Наталья запечатлела себя утром. Она решила покрасоваться в джинсовых мини-шортах и кроп-топе нюдового цвета. Актриса обнажила свое декольте и рельефный живот. Она продемонстрировала прелести своей фигуры со всех сторон.