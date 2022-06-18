Пресс на зависть: Рудова в миниатюрных шортах и кроп-топе сразила мощными формами

Наталья Рудова является популярной актрисой. Многие зрители ее знают благодаря сериалу «Татьянин день». В последние годы она часто играет роковых красавиц.
Недавно блондинке удалось поработать с Павлом Прилучным и Дмитрием Нагиевым. Но она жалуется, что устала от однообразных ролей и мечтает о чем-то большем.
Обычно Рудова часто хвастается своей фигурой. А в последнее время она также усиленно тренируется, поэтому к лету актриса подготовилась основательно. Для прогулок и разных мероприятий она выбирает корсеты и короткие платья.
На этот раз Наталья запечатлела себя утром. Она решила покрасоваться в джинсовых мини-шортах и кроп-топе нюдового цвета. Актриса обнажила свое декольте и рельефный живот. Она продемонстрировала прелести своей фигуры со всех сторон.
«На Басту собралась», – написала звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит 38-летняя артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Наташечка, что ты заморочилась прессом? У тебя классная фигура», «Выглядишь бомбически», «Нереальные формы», «Такой пресс, что не верится», «Постаралась очень», «Ох, вот это красота! Рельеф шикарный», «Ну ты просто обалденная», — прокомментировали пост подписчики.