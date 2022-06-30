Пресс на зависть: Боня в мини-юбке и крохотном топе не скрыла мощные формы

Виктория Боня — частая гостья на вечеринках. Она давно живет в Монако, где снимает квартиру на побережье. После ухода с проекта «Дом-2» ей удалось стать бизнесвумен.
Она также ведет свой бьюти-блог и порой снимается для глянца. В свои 42 года светская львица может похвастаться точеной фигурой. А вот свою любовь она пока не нашла, но недавно объявила о новом романе.
Примечательно что Боня растит дочку Анджелину. Последние недели она посвящала наследнице. При этом бизнесвумен то и дело хвасталась обновками.
Перед поездкой в Дубай она решила козырнуть своим новым нарядом. Виктория покрасовалась у зеркала в мини-юбке и крохотном топе. Она подчеркнула свои рельефные формы и обнажила пресс.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонник поразились тому, в какой форме находится звезда. Некоторые признались, что завидуют ее красоте.
«Ну это бесподобно», «Какая красота», «Работа над собой колоссальная», «Пресс крутой», «Ох, тут есть чем любоваться», «Лишила дара речи», «Ну очень красивая», «Какая вы крутая», «Топик чудом не трескается», — стали писать подписчики.
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