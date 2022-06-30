Пресс на зависть: Боня в мини-юбке и крохотном топе не скрыла мощные формы

Виктория Боня — частая гостья на вечеринках. Она давно живет в Монако, где снимает квартиру на побережье. После ухода с проекта «Дом-2» ей удалось стать бизнесвумен.

Она также ведет свой бьюти-блог и порой снимается для глянца. В свои 42 года светская львица может похвастаться точеной фигурой. А вот свою любовь она пока не нашла, но недавно объявила о новом романе.