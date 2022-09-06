Повиляла стальными бедрами: Каролина Севастьянова в шелковом белье обнажила безупречные формы на камеру

А на этот раз Каролина покрасовалась в уборной. Она предстала в шелковом белье розового цвета. Гимнастка блеснула точеной талией и упругими бедрами у зеркала. Стринги с высокий посадкой подчеркнули ее формы. Севастьянова распустила волосы и отказалась от макияжа. Она кокетливо виляла бедрами на камеру.

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