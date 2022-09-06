Повиляла стальными бедрами: Каролина Севастьянова в шелковом белье обнажила безупречные формы на камеру

Каролина Севастьянова является известной спортсменкой. Она смогла построить карьеру художественной гимнастки и победить на соревнованиях. В копилке Каролины есть олимпийское золото. И хоть она предпочла уйти из спорта, брюнетка продолжает и дальше тренироваться. Но большую часть времени звезда путешествует.
В этом году Севастьянова решила снова сняться в шоу «Звезды в Африке». В скором времени зрители снова увидят ее на экране. Примечательно, что уже несколько месяцев она отдыхает в Монако. От туда гимнастка делится кадрами, на которых красуется в вечерних платьях. Также она без стеснения позирует в купальнике.
А на этот раз Каролина покрасовалась в уборной. Она предстала в шелковом белье розового цвета. Гимнастка блеснула точеной талией и упругими бедрами у зеркала. Стринги с высокий посадкой подчеркнули ее формы. Севастьянова распустила волосы и отказалась от макияжа. Она кокетливо виляла бедрами на камеру.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы красивая», «Ох, какие у вас крутые формы», «Проработана каждая мышца! Какая вы роскошная», «Сколько сил!», «Любуюсь вашим прессом», «Это просто бесподобно», «Куколка», «Мечта — ваша фигура», — стали писать подписчики.