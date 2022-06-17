Поступил в три вуза — ни один не окончил: как звезда «Полицейского с Рублевки» остался без высшего образования

Звезда «Полицейского с Рублевки» и нового сериала «Детективное агентство Мухича», актер и юморист Роман Попов рассказал о своем детстве и пути на экран через КВН и Comedy Club.

Путь от веселого школьника до главного героя сериала оказался непрост. Чтобы стать звездой, Попову пришлось буквально отказаться от высшего образования.

Артист рассказал, что после школы поступил в Марийский государственный педагогический институт по специальности «педагог-психолог» — решил пойти по стопам матери. Но уже на первом курсе парень познакомился с КВН, и его судьба сделала крутой поворот в сторону юмора.

Из-за популярной студенческой игры Роман после первого же курса ушел в академический отпуск, но поступил в другой вуз в Йошкар-Оле. И снова на педагога-психолога. Правда, вторая попытка тоже окончилась лишь учебой на первом курсе.

Потом жизнь повернулась так, что молодому человеку понадобилось переехать в Сочи. Он оставил два незаконченных высших образования в Йошкар-Оле и поступил в знаменитый СГУ, где в свое время учились многие известные кавээнщики. И снова на педагога-психолога. И снова покинул университет после первого курса.

«В общем, относительно своего образования я, наверное, могу сказать, что окончил вуз КВН. Потому что из-за Клуба веселых и находчивых, а если быть точнее, не из-за, а благодаря ему у меня нет ни одного высшего образования», — признался актер сайту Teleprogramma.pro.

Хотя Попов не теряет надежду когда-нибудь все-таки получить педагогическое образование. Актерский вуз, кстати, Роман тоже не оканчивал, но уверяет, что обладает способностью быстро научиться всему, что потребует от него новая роль.

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