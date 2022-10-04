Постройневшая Седокова в алом комбинезоне с корсетом оголила свои прелести в постели (горячее фото)

Анна Седокова является известной певицей. Она некоторое время была солисткой «ВИА Гры». Потом ей удалось построить сольную карьеру.
Она также успела трижды стать мамой, а вот свою любовь певица нашла лишь несколько лет назад. Звезда сыграла свадьбу с Янисом Тиммой. Баскетболист во всем поддерживает избранницу.
После третьих родов Седокова долгое время не могла похудеть. Однако недавно она сразила поклонников, скинув несколько килограммов. Певица зачастую делится кадрами, на которых позирует в купальнике.
На этот раз Седокова предстала в облегающем алом комбинезоне с корсетом. Она подчеркнула каждый изгиб фигуры. Певица покрасовалась в постели. Она продемонстрировала пышный бюст, не прикрыв декольте. Артистка выложила откровенные кадры в соцсети. Она сразила поклонников своими постройневшими формами.
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Многие стали писать восхищенные комментарии. Анна впечатлили их тем, как преобразилась. «Ой, мама», «Какая вы потрясающая», «Выглядишь роскошно», «Формы просто бомбические», «Не описать, как вы прекрасны», «Богиня просто», «Ничего себе», «Какая вы стали стройная! Но декольте — смак», — стали писать подписчики.
Анна Седокова. Фото: соцсети звезды