Постройневшая Ольга Бузова без лифчика сразила поклонников

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже давно прославилась на всю страну. Артистка не раз сталкивалась с критикой.

В этом году она начала заниматься спортом, когда ее захейтели за лишний вес. Блондинка также не раз появлялась в пикантных нарядах на публике, за что ее тоже осуждали пользователи Сети.