Постройневшая Ольга Бузова без лифчика сразила поклонников

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже давно прославилась на всю страну. Артистка не раз сталкивалась с критикой.
В этом году она начала заниматься спортом, когда ее захейтели за лишний вес. Блондинка также не раз появлялась в пикантных нарядах на публике, за что ее тоже осуждали пользователи Сети.
А теперь Ольга приехала в Африку, где будет находиться больше месяца. Она взяла с собой множество нарядов. Телеведущая предпочитает носить короткие платья и костюмы с шортами. Она также устраивает себе тренировки.
Бузова решила на этот раз покрасоваться в летнем наряде на дороге. Она облачилась в мини-шорты и белый топ, под который не стала надевать лифчик. Образ дополнили пудровые ботинки на шнуровке. Она также сделала объемную прическу, которую украсила платком.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники заметили, что Бузова постройнела. Многие также не в первый раз замечают, что ее декольте стало более роскошным.
«Олечка, красотка, природа супер!», «Фигурка изменилась! Похудела! Но мы видим, что стало краше», «Странно, что без лифа ты стала ходить в конце прошлого года! Да и формы преобразились», «Ну прям кукла, очень удачный лук», «Оля, хватит дразнить народ», «Какая ты красивая», — стали писать подписчики.
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