Постройневшая Нетребко в модных кюлотах в клетку и чалме щегольнула на улицах Вены

Анна Нетребко является одной из самых известных певиц в мире. Она выступала во многих странах. Артистка не скрывает, что в этом году с ней перестали работать некоторые театры.

Она устроила себе отпуск, посетив Египет, США и Великобританию. И в конце весны звезда вернулась на сцену.