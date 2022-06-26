Постройневшая Нетребко в модных кюлотах в клетку и чалме щегольнула на улицах Вены

Оперная дива продемонстрировала новый образ во время прогулки.
Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

Анна Нетребко является одной из самых известных певиц в мире. Она выступала во многих странах. Артистка не скрывает, что в этом году с ней перестали работать некоторые театры.

Она устроила себе отпуск, посетив Египет, США и Великобританию. И в конце весны звезда вернулась на сцену. 

Теперь Анна проводит время с Вене с сыном Тьяго. Она уже много лет живет в столице Австрии. В скором времени певица снова отправится на гастроли, но пока она готовит, часто гуляет и даже водит наследника на теннис. Каждый раз певица демонстрирует стильные луки. 

25 июня Нетребко отметилась на улицах Вены. Она облачилась в рубашку из денима и брюки кюлоты в клетку. Лук дополнили лоферы и чалма. 

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие заметили, что она постройнела. Артистку осыпали комплиментами. «Как круто выглядите», «Наряд шикарный, вы умеет себя подать», «Столько цвета и фактур, а выглядит просто потрясающе», «У вас настоящий дар к моде», «Какая стройная», «Аннушка, вы похудели», — стали писать подписчики.

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