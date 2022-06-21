Постройневшая Муцениеце обнажила изящные изгибы фигуры в трениках

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она может похвастаться яркими ролями в сериалах. Актриса завоевала любовь сотен тысяч поклонников после съемок в ленте «Закрытая школа».
Она также работала с Александром Робаком, а вот с Павлом Прилучным много лет состояла в браке. Но даже после рождения двоих детей они не смогли сохранить союз.
Не так давно Агата отпустила дочку и сына на море с Павлом. А вот сама она находилась на съемках, но теперь вернулась в Москву. Актриса после развода стала чаще проводить время с друзьями. Примечательно, что бывшая жена Прилучного успела похудеть после шоу «Ледниковый период». Накануне она покрасовалась в бигуди у зеркала.
А вот теперь Муцениеце решила похвастаться тем, как выглядит. Перед пробежкой она засняла себя в трениках и топе. Актриса обнажила плоский живот, прихвастнув изящными изгибами фигуры.
«Хватит этого всего! Поэтому перед премьерой и фотосессией надо побегать! Правильно! Пытаюсь также еще скинуть! Осталось три килограмма», — заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Муцениеце получила множество комплиментов. Многие отметили, что она похорошела.
«Ну что за богиня», «Агата, вы вдохновляете», «Выглядите круто», «У вас и так шикарные формы», «Хороша», «Умеете круто выглядеть», «После развода только лучше становитесь», «Паша будет кусать локти», «Ваша талия просто космос», «Женственная фигурка», — прокомментировали пост подписчики.