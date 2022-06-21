Постройневшая Муцениеце обнажила изящные изгибы фигуры в трениках

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она может похвастаться яркими ролями в сериалах. Актриса завоевала любовь сотен тысяч поклонников после съемок в ленте «Закрытая школа».

Она также работала с Александром Робаком, а вот с Павлом Прилучным много лет состояла в браке. Но даже после рождения двоих детей они не смогли сохранить союз.