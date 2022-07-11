Постройнела и похорошела: Бузова в мини-шортах и топе с глубоким декольте блеснула своими формами

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она уже покинула проект «Дом-2», что для многих стало шокирующим поступком.
Однако артистка теперь ведет новые проекты, а также не перестает развиваться как певица. Она также старается работать над собой. Звезда мечтает обрести семью. В последнее время таинственный воздыхатель присылает ей цветы.
На этот раз Ольга уехала в Африку на съемки третьего сезона популярного шоу. Даже там ей постоянно приносят букеты. Она, в свою очередь, успевает заниматься спортом, а вечерами артистка наряжается для прогулок. С собой она взяла шорты, топы и платья.
На этот раз Бузова решила покрасоваться в джинсовых мини-шортах и топе с декольте. Свой дерзкий образ телеведущая дополнила ботинками на шнуровке. Она обнажила плоский живот, а также блеснула бюстом на камеру.
Поклонники заметили, что Ольга похудела. Многие также уверены, что видео она сняла для тайного возлюбленного.
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«Какая талия», «Ох, Оля! В таком на работу не ходят. Хотя...», «Может, мы чего-то не знаем? Откуда такое декольте!», «Формы прям преобразились», «Стоит выбрать наряд поприличнее», «Оля, для кого так стараешься?», «Образы все откровеннее», — прокомментировали кадры подписчики.