Постройнела и похорошела: Бузова в мини-шортах и топе с глубоким декольте блеснула своими формами

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она уже покинула проект «Дом-2», что для многих стало шокирующим поступком.

Однако артистка теперь ведет новые проекты, а также не перестает развиваться как певица. Она также старается работать над собой. Звезда мечтает обрести семью. В последнее время таинственный воздыхатель присылает ей цветы.