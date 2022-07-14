После родов раздобрела: Нюша в костюме с жакетом на голое тело сверкнула своими формами

Нюша является одной из самых известных исполнительниц в России. Она не скрывает, что любит удивлять публику, выпуская заводные треки.
Однако в последние годы артистка сосредоточила внимание на семье. Она растит дочку Серафиму-Симбу. А в конце прошлого года звезда родила сына Саффрона.
Не так давно Нюша решила приехать в Москву. Хотя еще зимой она переехала в Дубай и довольна жизнью в жаркой стране. Но теперь певица готовится к возращению на сцену. Она занимается спортом, но еще не пришла в форму. Артистка предпочитает носить наряды оверсайз, чтобы скрыть изъяны фигуры.
На этот раз Нюша приняла участие в фотосессии. Она облачилась в черный костюм с удлиненным жакетом и поясом. Певица надела его на голое дело, сверкнув на камеру своим бюстом. Она кокетливо меняла позы, демонстрируя достоинства фигуры.
«На этот раз я более осознано подхожу к процессу выхода из декрета, хотя была уверена, что и тогда все прошло отлично.
Провела «работу над ошибками». Сейчас максимально качественный подход. Я довольна результатом, довольна внешним и внутренним состоянием, но продолжаю работу», — написала звезда.
Нюша. Фото: соцсети звезды
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что после родов она похорошела.
«Тебе идет такой образ», «Самая красивая», «Ну просто прелесть», «Выглядишь бомбически», «Вот это сразила», «Ну просто дива», «Очень стильно», «Какая соблазнительная ложбинка», «Стала полнее, но тебе идет», — прокомментировали пост подписчики.