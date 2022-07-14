После родов раздобрела: Нюша в костюме с жакетом на голое тело сверкнула своими формами

Нюша является одной из самых известных исполнительниц в России. Она не скрывает, что любит удивлять публику, выпуская заводные треки.

Однако в последние годы артистка сосредоточила внимание на семье. Она растит дочку Серафиму-Симбу. А в конце прошлого года звезда родила сына Саффрона.