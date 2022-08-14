«Пошла по стопам Бузовой»: Нюша в мокром бикини показала «слишком много» на камеру

Нюша много лет выступает на сцене. Она еще в юном возрасте прославилась на всю страну. Певица много гастролировала, а вот о своей личной жизни она умалчивала.

Однако теперь она уже состоит в браке с Игорем Сивовым, который развелся с предыдущей женой. Они растят дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона.