«Пошла по стопам Бузовой»: Нюша в мокром бикини показала «слишком много» на камеру

Нюша много лет выступает на сцене. Она еще в юном возрасте прославилась на всю страну. Певица много гастролировала, а вот о своей личной жизни она умалчивала.
Однако теперь она уже состоит в браке с Игорем Сивовым, который развелся с предыдущей женой. Они растят дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона.
В последнее время Нюша много путешествует. Она живет в Дубае, но к новым выступлениям на готовилась в Москве. Пока певица еще не вернулась в форму после родов. А вот вторую часть лета она провела сначала на Бали, а теперь артистка веселится на Мальдивах. Она стала чаще носить платья-рубашки и делится пикантными фото.
13 августа Нюша устроила фотосессию у бассейна. Она позировала в мокром мини-бикини и рубашке. Ее волосы были еще влажными после купания. Сначала она придерживала рубашку, позируя на камеру. А вот на втором фото певица повернулась боком и наклонилась. Вид ее обнаженных бедер обескуражил фанатов.
Нюша. Фото: соцсети звезды
Подписчики стали писать осуждающие комментарии. «Зачем?» – удивлялись они. Многие не смогли понять, почему молодая мама публикует такие откровенные кадры. Другие решили, что так артистка хочет поднять себе самооценку.
«Второе фото конечно обесценило все», «Видимо теряете уверенность в себе. Приходится такие фото делать», «Зачем ты это делаешь?», «Такое мужу показывают», «Пошла по стопам Бузовой. Скромности нет», «Зачем повторять за Бузовой?», «Нюша, ты печалишь нас», «Лишила дара речи», — стали писать пользователи Сети.
Нюша. Фото: соцсети звезды