Пополневшая Нюша в шортах с перьями блеснула своими мощными формами на стадионе в Саяногорске

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она смогла покорить публику, когда еще была юной. Свой хит «Цунами», «Чудо» певица продолжает исполнять на сцене.
Однако больше года артистка не выступала, так как находилась в декретном отпуске. Примечательно, что теперь она растит не только дочку Серафиму-Симбу, но и сына Саффрона.
Не так давно Нюша прилетела в Москву. Она переехала в ОАЭ, поэтому в родной стране бывает не часто. Певица сначала участвовала в фотосессиях и посещала разные мероприятия. А потом стала готовится к возращению на сцену.
16 июля Нюша выступила в Саяногорске. Она была облачена в боди оранжевого цвета прозрачными вставками и джинсовые мини-шорты с перьями.
Наряд подчеркнул ее мощные бедра. При этом ей с трудом удалось скрыть живот. Артистка исполнила свои хиты на стадионе и вышла к публике, чтобы пообщаться с фанатами.
«Ловите наше настроение», – написала она.
Кадры с концерта взбудоражили пользователей Сети. Одни были разочарованы ее выступлением, а другие раскритиковали наряд звезды. Хейтеры заметили, что Нюша пополнела и не вернулась в форму после родов.
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«Такая стала не интересная совсем», «Голоса нет», «Она опять беременна?», «Шорты словно трещат по швам», «Перья не спасли. Какие мощные бедра», «Нюша, наряд неудачный», «Ой, а голос уже не тот», — стали писать подписчики.