Пополневшая Нюша в шортах с перьями блеснула своими мощными формами на стадионе в Саяногорске

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она смогла покорить публику, когда еще была юной. Свой хит «Цунами», «Чудо» певица продолжает исполнять на сцене.

Однако больше года артистка не выступала, так как находилась в декретном отпуске. Примечательно, что теперь она растит не только дочку Серафиму-Симбу, но и сына Саффрона.