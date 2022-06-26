«Понимаю, что это не всем нужно»: Нюша оправдалась за отсутствие новых песен

Певица Нюша выпустила в 2020 году третий альбом, а в 2021-м порадовала своих фанатов двумя синглами. В 2022-м с музыкальной деятельностью у 31-летней артистки как-то слабо, зато она запустила новый проект в соцсетях – помогает людям осваивать новые профессии.

Но поклонники звезды ждут от нее новых треков. И на днях Анна Шурочкина (настоящее имя певицы) ответила им, записав видеообращение.

«Дорогие мои, я, конечно же, вижу ваши многочисленные сообщения, что вы хотите от меня музыки, творчества. Я все это понимаю, учитываю и ни в коем случае не забрасываю эту часть свое жизни, очень важную. Но я хочу вам сказать, что то, что я сейчас делаю, мой проект, мое детище «Примерочная профессий» - это тоже очень важный для меня проект, куда я также вкладываю свою душу», - рассказала Нюша в Telegram.

Она напомнила, что было время, когда ее как певицу никто не знал, но затем люди услышали ее песни и прониклись. Сейчас звезда повторяет эту историю, уверенная в том, что ее новое детище со временем покажет свою важность.

«Я понимаю, что это не всем нужно, но есть большая часть людей, кому это может быть полезно. И я очень хочу, чтобы эти люди становились счастливее в своей новой, классной, качественной жизни, с делом по душе», - подытожила звезда.

Напомним, в конце 2021-го Анна стала мамой во второй раз. Затем ее семья переехала в Дубай, и певица рассказала поклонникам, что будет проводить там большую часть своего времени.

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