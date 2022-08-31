Поменялись ролями: Линдси Лохан и ее младший брат повторили снимок 25-летней давности

Актриса отдала дань своему первому фильму «Ловушка для родителей».
Линдси Лохан

Линдси Лохан. Фото: соцсети

30 августа американская актриса Линдси Лохан опубликовала в социальной сети забавную подборку фотографий.

На одной из них она запечатлена на съемках своего первого полнометражного фильма «Ловушка для родителей» 1998 года. Тогда, еще будучи школьницей, она запечатлелась с маленьким братиком Майклом на фоне лондонского Биг-Бена.

А второй снимок из нынешнего времени. Уже 36-летняя Линдси снялась в том же месте с повзрослевшим братом. Только 25 лет назад девочка держала мальчика на руках, а сегодня они поменялись ролями. Ну просто ми-ми-ми!

Линдси Лохан с братом. Разница снимков 25 лет. Фото: соцсети

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что, кроме брата, у Лохан есть еще две младшие сестры. Все они пошли в шоу-бизнес, стали моделями и снимаются в кино.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  