Поменялись ролями: Линдси Лохан и ее младший брат повторили снимок 25-летней давности

30 августа американская актриса Линдси Лохан опубликовала в социальной сети забавную подборку фотографий.
На одной из них она запечатлена на съемках своего первого полнометражного фильма «Ловушка для родителей» 1998 года. Тогда, еще будучи школьницей, она запечатлелась с маленьким братиком Майклом на фоне лондонского Биг-Бена.
А второй снимок из нынешнего времени. Уже 36-летняя Линдси снялась в том же месте с повзрослевшим братом. Только 25 лет назад девочка держала мальчика на руках, а сегодня они поменялись ролями. Ну просто ми-ми-ми!
Линдси Лохан с братом. Разница снимков — 25 лет. Фото: соцсети
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Напомним, что, кроме брата, у Лохан есть еще две младшие сестры. Все они пошли в шоу-бизнес, стали моделями и снимаются в кино.