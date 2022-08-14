Ползает по полу, ищет маму: Арзамасова в комбинезоне сыграла в прятки с маленьким сыном Авербуха

Лиза Арзамасова сыграла Галину Сергеевну в «Папиных дочках». Она продолжила строить карьеру в кино и пополнила свою копилку работами в фильмах «Любовь в большом городе», «Бесы», «Напарник».
Во время участия в шок «Ледниковый период» она познакомилась с Ильей Авербухом. Теперь они уже муж и жена.
Недавно пара провела время в Сочи. Там Авербух представил свое ледовое шоу. А Арзамасова успевала гулять с 11-месячным сыном Львом и своей мамой. Она также сводила малыша на представление, где фигурист прокатил его, держа на руках. А также Лев сделал свои первые шаги на льду.
Теперь пара готовится отметить день рождения наследника. 14 августа крохе исполнится годик. Лиза поделилась кадрами, на которых играет с именинником. Она облачилась в комбинезон с шортами и пряталась от малыша, играя с ним у бассейна. Лев ползал по полу и радовался, когда ему удавалось увидеть маму.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что ребенок очень похож на свою маму. Напомним, что ранее Авербух признался, что они планируют скоро завести еще одного малыша. От первого брака у фигуриста есть сын Мартин.