Ползает по полу, ищет маму: Арзамасова в комбинезоне сыграла в прятки с маленьким сыном Авербуха

Лиза Арзамасова сыграла Галину Сергеевну в «Папиных дочках». Она продолжила строить карьеру в кино и пополнила свою копилку работами в фильмах «Любовь в большом городе», «Бесы», «Напарник».

Во время участия в шок «Ледниковый период» она познакомилась с Ильей Авербухом. Теперь они уже муж и жена.