Полыхают чувства: невестка Орбакайте в майке без лифа понежилась в объятиях внука Пугачевой

Никита Пресняков снялся с женой в фотосессии. Стильная пара восхитила поклонников.
Алена Краснова

Алена Краснова. Фото: соцсети звезды

Никита Пресняков является не только певцом и актером, но сыном Кристины Орбакайте. Однако его родные, включая папу Владимира Преснякова, отмечают, что он не любит разговоры о его знаменитой семье. Всего артист хочет добиться сам. Уже около года он играет в театре, а свободное время посвящает жене Алене Красновой.

На этот раз Никита снялся в фотосессии со своей возлюбленной. Многие их считают одной из самых стильных пар в стране. Алена является моделью, поэтому следит за модой и держит себя в форме. Она зачастую демонстрирует женственные и смелые образы. На этот раз пара продемонстрировала свои чувства в кадре.

Примечательно, что невестка Орбакайте щегольнула в белой майке и черной мини-юбке. Она отказалась от лифчика, что придало пикантности. Никита обнимал возлюбленную и всячески проявлял к ней нежность. Он целовал свою жену. Пара миловалась на крыше дома в центре Москвы. Многие поклонники восхитились кадрами. 

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«Так написано во вкладыше Лав Ис-а», — написала Краснова. 

Поклонники пришли в восторг от чувственного ролика. Многие отметили, что Никита обладает обаянием своей бабушки Аллы Пугачевой. 

«Какие вы клевые», «Очень романтично», «Ой, милые ребята! Вы космически прекрасны», «Просто бесподобная девушка», «Сколько в вас женственности! Без лифчика — смело», «Никита так влюблен», — стали писать подписчики.

 

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