Полыхают чувства: невестка Орбакайте в майке без лифа понежилась в объятиях внука Пугачевой

Никита Пресняков является не только певцом и актером, но сыном Кристины Орбакайте. Однако его родные, включая папу Владимира Преснякова, отмечают, что он не любит разговоры о его знаменитой семье. Всего артист хочет добиться сам. Уже около года он играет в театре, а свободное время посвящает жене Алене Красновой.
На этот раз Никита снялся в фотосессии со своей возлюбленной. Многие их считают одной из самых стильных пар в стране. Алена является моделью, поэтому следит за модой и держит себя в форме. Она зачастую демонстрирует женственные и смелые образы. На этот раз пара продемонстрировала свои чувства в кадре.
Примечательно, что невестка Орбакайте щегольнула в белой майке и черной мини-юбке. Она отказалась от лифчика, что придало пикантности. Никита обнимал возлюбленную и всячески проявлял к ней нежность. Он целовал свою жену. Пара миловалась на крыше дома в центре Москвы. Многие поклонники восхитились кадрами.
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«Так написано во вкладыше Лав Ис-а», — написала Краснова.
Поклонники пришли в восторг от чувственного ролика. Многие отметили, что Никита обладает обаянием своей бабушки Аллы Пугачевой.
«Какие вы клевые», «Очень романтично», «Ой, милые ребята! Вы космически прекрасны», «Просто бесподобная девушка», «Сколько в вас женственности! Без лифчика — смело», «Никита так влюблен», — стали писать подписчики.