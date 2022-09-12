Полыхают чувства: невестка Орбакайте в майке без лифа понежилась в объятиях внука Пугачевой

Примечательно, что невестка Орбакайте щегольнула в белой майке и черной мини-юбке. Она отказалась от лифчика, что придало пикантности. Никита обнимал возлюбленную и всячески проявлял к ней нежность. Он целовал свою жену. Пара миловалась на крыше дома в центре Москвы. Многие поклонники восхитились кадрами.

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