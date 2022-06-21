Полина Ауг столкнулась в детстве со школьной жестокостью

26-летнюю актрису Полину Ауг спросили, какой у нее нелюбимый район в Москве. Девушка назвала Митино, в котором жила несколько лет. Но тут же добавила, что к самому району у нее претензий нет.

«Скорее, это мои внутренние ощущения. Просто годы жизни в Митино связаны с не очень приятными детскими воспоминаниями, подростковым отсутствием друзей, отчаянием, школьной жестокостью. Иногда, проезжая этот район, ловлю себя одновременно на ностальгии и воспоминаниях о том, как здесь мне было грустно и нехорошо», — призналась дочь Юлии Ауг в новом интервью.

Добавим, что в детстве Полина отличалась высоким ростом, за что получила от сверстников обидное прозвище.

Молодая актриса рассказала журналу «Москвич», что до пяти лет жила в Красноярске с бабушкой и дедушкой, в окружении тайги. Затем перебралась к другой бабушке в Эстонию, и это было уже совсем другое по ощущениям место. В российской столице звезда живет с десяти лет и считает ее очень удобным городом.

Смотрите также: