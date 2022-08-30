«Похорошела»: возлюбленная Эмина в белой юбке и рубашке на узле сверкнула формами в прозрачном белье

А 29 августа Алена опубликовала новые фото с курорта. Она позировала в белой юбке-солнце и рубашке, которую завязала на узел. Избранница певца засветила черное прозрачное белье. Она подчеркнула свои изящные формы. Серги-кольца дополняли ее образ. Поклонники догадались, что снимки сделал Агаларов.

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