«Похорошела»: возлюбленная Эмина в белой юбке и рубашке на узле сверкнула формами в прозрачном белье

Алена Гаврилова является участницей конкурсов красоты. Она обладательница титула «Мисс Мордовия». Модель не была обделена мужским вниманием.
У нее были отношения с Эмином Агаларовым. Она даже подарила ему дочку Афину, но в 2020 году они расстались. Поклонник не верили в случившееся, а недавно пара неожиданно воссоединилась.
На этот раз Гаврилова отдохнула в Стамбуле. Там она отметила свой день рождения. Эмин был рядом с ней. Влюбленные делились кадрами с подросшей дочкой. А на днях пара покаталась на яхте, насладившись красочными видами в Турции. Для прогулок модель часто выбирает романтичные платья.
А 29 августа Алена опубликовала новые фото с курорта. Она позировала в белой юбке-солнце и рубашке, которую завязала на узел. Избранница певца засветила черное прозрачное белье. Она подчеркнула свои изящные формы. Серги-кольца дополняли ее образ. Поклонники догадались, что снимки сделал Агаларов.
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Алена Гаврилова. Фото: соцсети звезды
Обычно Алена редко носит такие смелые наряды. Но поклонники восхитились тем, как выглядит избранница Эмина. Некоторые посчитали, что она беременна. Но сама модель не объявляла о скором пополнении. «Очаровательна! Доброжелательный взгляд, нежная улыбка», «Красотка», «Очень милая и счастливая», «Мне кажется, беременна», «Такая натуральная красавица», — стали писать подписчики.
Алена Гаврилова. Фото: соцсети звезды