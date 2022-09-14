Походка от бедра: Алсу в силуэтной юбке макси и топе цвета молока сразила фанатов своими формами

Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене. Она не скрывает, что за минувшие годы ее жизнь сильно изменилась. Теперь певица реже выходит в свет и редко выпускает новые песни.

Она счастлива в браке с Яном Абрамовым, которому подарила троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Однако звезда участвует в съемках передач и концертах.