Походка от бедра: Алсу в силуэтной юбке макси и топе цвета молока сразила фанатов своими формами

Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене. Она не скрывает, что за минувшие годы ее жизнь сильно изменилась. Теперь певица реже выходит в свет и редко выпускает новые песни.
Она счастлива в браке с Яном Абрамовым, которому подарила троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Однако звезда участвует в съемках передач и концертах.
Примечательно, что в этом году Алсу даже выступила для выпускников. Она после отпуска с семьей также вернулась в Москву и приняла участие в ряде мероприятий. Для прогулок с подругами артистка выбирает джинсы, пальто и жакеты. А вот на сцене она предстает в женственных и элегантных аутфитах, но при этом звезда всегда избегает вульгарности.
На этот раз Алсу предстала на ледовой арене. Она устроила дефиле в наряде молочного цвета, который смотрелся словно платье. Певица щегольнула в топе с длинными рукавами и юбке макси с разрезом. Она продемонстрировала стройные и загорелые ноги. Наряд подчеркнул ее идеальную фигуру. Артистке сделали макияж и укладку с эффектом мокрых волос.
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Поклонники восхитились тем, как Алсу выглядит в 39 лет. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну до чего хороша», «Вообще не стареет», «Какая талия», «Ножки у вас идеальные», «Просто ожившая кукла», «Красивая! Слов нет», «Шикарный наряд», «Всем бы так выглядеть», «Один восторг от ваших ног», — стали писать подписчики.