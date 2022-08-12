Показала запретное: Нюша в мокром платье не скрыла пышные формы

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она прославилась, когда была совсем юной. Ей приходилось регулярно ездить на гастроли. Певица добилась славы и завоевала большое количество наград.
Однако теперь она больше времени уделяет семье и отдыху. Артистка счастлива в браке с Игорем Сивовым. В этом году они стали жить в Дубае.
У Нюши растет дочка Серафима-Симба. А также у нее родился сын Саффрон, которому еще нет и года. Однако певица успевает веселится, готовиться к выступлениям и заниматься спортом.
Недавно она вернулась на сцену. Но потом артистка уехала отдыхать на Бали. Вторую часть отпуска супруги проводят на Мальдивах.
В соцсетях Нюша опубликовала откровенные кадры. Несмотря на то, что она еще не вернулась в форму, певица часто носит шорты и короткие платья.
На этот раз она искупалась в платье, которое сразу намокло. Артистка засветила свои пышные формы и нижнее белье. Она была без макияжа и с влажными волосами.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены такой смелостью Нюши. Однако ранее певица признавалась, что она не такая, как многие о ней думают. Артистка нравится добавлять перчинку в образы и выглядеть женственно.
«Ого, какая красивая», «Эта фигурка сводит с ума», «Вид просто роскошный», «Ой, просто мечта», «Словно снится», — стали писать пользователи Сети.