Показала запретное: Нюша в мокром платье не скрыла пышные формы

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она прославилась, когда была совсем юной. Ей приходилось регулярно ездить на гастроли. Певица добилась славы и завоевала большое количество наград.

Однако теперь она больше времени уделяет семье и отдыху. Артистка счастлива в браке с Игорем Сивовым. В этом году они стали жить в Дубае.