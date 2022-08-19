«Показала свой цветочек»: Нюша в пенной ванне свела с ума поклонников

Примечательно, что недавно Нюша вернулась на сцену. Она сшила новые костюмы, чтобы блистать на публике. Но последний месяц лета певица предпочла провести на отдыхе. Она уехала на Мальдивы, где загорает и купается. С ней находятся наследники: Серафима-Симба и Саффрон. А на днях она отметила 32-летие, опубликовав кадры в купальнике.

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