«Показала свой цветочек»: Нюша в пенной ванне свела с ума поклонников

Нюша больше 15 лет строит карьеру на сцене. Она прославилась благодаря телевизионным шоу. Исполнительница хита «Чудо» покорила публику. Она была одной из первых артисток в России, которые не только пели, но и зажигательно танцевали. Но теперь она большую часть времени посвящает семье. Звезда счастлива в браке с Игорем Сивовым, которому подарила двоих детей.
Примечательно, что недавно Нюша вернулась на сцену. Она сшила новые костюмы, чтобы блистать на публике. Но последний месяц лета певица предпочла провести на отдыхе. Она уехала на Мальдивы, где загорает и купается. С ней находятся наследники: Серафима-Симба и Саффрон. А на днях она отметила 32-летие, опубликовав кадры в купальнике.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Все чаще Нюша делится пикантными фото. Она постепенно возвращается в форму. На этот раз певица запечатлелась в пенной ванне. Она была в ярком бикини и без макияжа. Пена покрывала ее загорелую кожу. Артистка розовый бутон цветочка взяла в рот. Однако кадры удивили поклонников. Многие осудили звезду за снимки.
«Я все понимаю, но цветок в руках можно держать», «Нюша, ты скромность потеряла», «Купаешься в бикини?», «Очень странно все, особенно рот во рту», «Показала свой цветочек», «Без макияжа даже не узнала», — стали писать пользователи Сети.
Нюша. Фото: соцсети звезды