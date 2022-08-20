Показала фигуру без прикрас: постройневшая Нетребко в монокини с открытой спиной сразила поклонников

Анна Нетребко является одной из лучших певиц. Она состоит в браке с Юсифом Эйвазовым. Порой супруги вместе выступают на сцене. Они живут в Вене и часто приезжают к родным в Россию. Однако в этом году оперная артистка стала реже выступать. Некоторые театры перестали с ней работать, поэтому звезда весной устроила себе отпуск, но потом вернулась на сцену.
Этим летом Анна провела время в Италии. Там она давала концерты, а свободное время посвящала прогулкам. Примечательно, что каждый раз певица предстает в новых образах, которые продумывает до мелочей. И вот на днях артистка приехала в Турцию. Она устроила себе каникулы с семьей. Нетребко не только облачается в платья и яркие костюмы, но и делится пляжными фото.
Не раз поклонники восхищались тем, как выглядит певица в 50 лет. Но на этот раз она их сразила. Анна подчеркнула постройневшую фигуру с помощью монокини. Она эффектно занырнула в море, демонстрируя свои изящные формы. Артистка плавала в стиле русалочки, грациозно выгибаясь в воде. Она не стала скрывать свои прелести.
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Поклонники осыпали комплиментами оперную диву. Многие отметили, что она находится в отличной форме. А другие восхитились ее грациозностью. К слову, обычно она редко публикует фото в купальнике. «Какая русалочка», «У вас прекрасная пластика», «Вот это талант! Очень красиво плаваете», «Ох, какая у вас фигура», «Слов нет! Вы богиня», — стали писать подписчики.