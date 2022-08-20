Показала фигуру без прикрас: постройневшая Нетребко в монокини с открытой спиной сразила поклонников

Не раз поклонники восхищались тем, как выглядит певица в 50 лет. Но на этот раз она их сразила. Анна подчеркнула постройневшую фигуру с помощью монокини. Она эффектно занырнула в море, демонстрируя свои изящные формы. Артистка плавала в стиле русалочки, грациозно выгибаясь в воде. Она не стала скрывать свои прелести.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».