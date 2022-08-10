Подставила солнцу прелести: Рудова в купальнике-бандо блеснула загорелыми формами в бассейне

На этот раз Наталья решила поделиться кадром с отдыха. В этом году блондинка ездила в Турцию. Пляжные кадр она всегда припасает, чтобы дразнить фанатов.

На этот раз актриса позировала в бассейне в горчичном бикини-бандо. Она обнажила полушария груди, подставив ложбинку солнцу. Рудова не стала скрывать свои прелести.

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