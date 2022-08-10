Подставила солнцу прелести: Рудова в купальнике-бандо блеснула загорелыми формами в бассейне

Наталья Рудова является известной актрисой. В ее копилке десятки ролей. Однако многие зрители любят ее благодаря сериалу «Татьянин день».
Теперь актриса все чаще появляется в новых проектах, где ей достаются провокационные роли. Она то и дело предстает на экране в смелых нарядах и порой без одежд.
Но в обычной жизни Наталья также редко носит треники и футболки, предпочитая подчеркивать свои достоинства. Она носит смелые платья и порой красуется в крохотных топах на камеру.
Актриса много времени уделяет своей фигуре. Рудова дружит с Аленой Водонаевой, Анастасией Решетовой и другими светскими львицами.
На этот раз Наталья решила поделиться кадром с отдыха. В этом году блондинка ездила в Турцию. Пляжные кадр она всегда припасает, чтобы дразнить фанатов.
На этот раз актриса позировала в бассейне в горчичном бикини-бандо. Она обнажила полушария груди, подставив ложбинку солнцу. Рудова не стала скрывать свои прелести.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали стройную артистку комплиментами. Сама она посетовала, что снова поправилась.
«Ну что за божество», «Ангел такой», «Ох, это фантастика», «У вас все красивое», «Такое декольте, что челюсть отвисает», «Нимфа мерещится», «Это просто роскошно», — стали писать пользователи Сети.