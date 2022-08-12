Подставила солнцу прелести: Агата Муцениеце грациозно изогнулась в пудровом бикини

Агата Муцениеце уже давно стала популярной актрисой. В ее копилке десятки ярких ролей. Однако поклонники любят ее благодаря дебютной работе в сериале «Закрытая школа».

А в прошлом году она отметилась в фильме «Честный развод». Сама артистка почти 10 лет прожила с Павлом Прилучным. Но они развелись. Даже ради детей брак им не удалось сохранить.