Подставила солнцу прелести: Агата Муцениеце грациозно изогнулась в пудровом бикини

Агата Муцениеце уже давно стала популярной актрисой. В ее копилке десятки ярких ролей. Однако поклонники любят ее благодаря дебютной работе в сериале «Закрытая школа».
А в прошлом году она отметилась в фильме «Честный развод». Сама артистка почти 10 лет прожила с Павлом Прилучным. Но они развелись. Даже ради детей брак им не удалось сохранить.
Примечательно, что недавно Павел уехал отдыхать на Мальдивы с новой возлюбленной Зепюр Брутян. Они делятся страстными кадрами. А вот Агата провела время в Латвии с детьми.
На своей родине она смогла набраться сил, поесть ягоды с грядок и погулять в лесу. Но на днях актриса вернулась домой. Она решила развеяться и уехала с подругами за город.
На этот раз Муцениеце поделилась пикантными кадрами. Она прыгала в бассейн, красовалась на шезлонге и плавала в освежающей воде. Актриса была в нюдовом купальнике, который сливался с кожей. На этот раз подруга засняла ее, когда бывшая жена Прилучного изогнулась, встав на колени. Агата подставила солнцу свои прелести.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит актриса. Многие отметили, что она постройнела. «Вот это мама двоих детей», «Паша точно жалеет», «Какая вы красивая», «С подругами можно загорать и так», «Бузова топлес вон щеголяет! Вы еще скромница», «Выглядите сногсшибательно», «Лишили слов», — стали писать подписчики.