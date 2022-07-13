Подставила прелести солнцу: мокрая Рудова в крохотном бикини грациозно прилегла на яхте

Наталья Рудова является известной актрисой. Она снялась в десятках разных кинокартин. Однако многие поклонники ее полюбили за роль в сериале «Татьянин день».
Блондинка в свои 39 лет не перестает следить за фигурой. Она то и дело облачается в женственные наряды. Однако звезда возмущаются, когда ей предлагают роли легкомысленных дам в кино.
Недавно Наталья устроила себе отпуск. Она провела время в Турции. Актриса то облачалась в легкие платья для прогулки, то красовалась в бикини на пляже.
На этот раз она поделилась снимком, на котором покрасовалась в двухцветном бикини. Блондинка грациозно прилегал на специальный пирс для купания на яхте. Она была вся мокрая, а округлые прелести фигуры подставила солнцу.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что Рудова уже вернулась из отпуска. Она показала свой пресс, посетовав, что никак не может перестать много кушать. Однако ей удалось сразить поклонников своими формами.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ну до чего хороша», «Какие формы! Просто слов нет», «Вы сводите с ума», «Безумно красивая», «Блондинка на миллион», «Где взять такие ножки и талию», «Ну русалка», — прокомментировали кадры подписчики.