Подставила прелести солнцу: мокрая Рудова в крохотном бикини грациозно прилегла на яхте

Актриса провела летние дни в Турции. Она поделилась горячими кадрами.
Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Наталья Рудова является известной актрисой. Она снялась в десятках разных кинокартин. Однако многие поклонники ее полюбили за роль в сериале «Татьянин день».

Блондинка в свои 39 лет не перестает следить за фигурой. Она то и дело облачается в женственные наряды. Однако звезда возмущаются, когда ей предлагают роли легкомысленных дам в кино. 

Недавно Наталья устроила себе отпуск. Она провела время в Турции. Актриса то облачалась в легкие платья для прогулки, то красовалась в бикини на пляже. 

На этот раз она поделилась снимком, на котором покрасовалась в двухцветном бикини. Блондинка грациозно прилегал на специальный пирс для купания на яхте. Она была вся мокрая, а округлые прелести фигуры подставила солнцу.

Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Примечательно, что Рудова уже вернулась из отпуска. Она показала свой пресс, посетовав, что никак не может перестать много кушать. Однако ей удалось сразить поклонников своими формами.

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«Ну до чего хороша», «Какие формы! Просто слов нет», «Вы сводите с ума», «Безумно красивая», «Блондинка на миллион», «Где взять такие ножки и талию», «Ну русалка», — прокомментировали кадры подписчики.

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