Подставила прелести солнцу: мокрая Рудова в крохотном бикини грациозно прилегла на яхте

Наталья Рудова является известной актрисой. Она снялась в десятках разных кинокартин. Однако многие поклонники ее полюбили за роль в сериале «Татьянин день».

Блондинка в свои 39 лет не перестает следить за фигурой. Она то и дело облачается в женственные наряды. Однако звезда возмущаются, когда ей предлагают роли легкомысленных дам в кино.