Подстать маме: Арзамасова нарядила кроху-сына в джинсовый комбинезон для путешествия

Лиза Арзамасова уже много лет играет в кино. Она прославилась благодаря роли Галины Сергеевны в «Папиных дочках». Теперь ее можно увидеть и на сцене в театре.
А порой артистка выступает на льду со своим мужем Ильей Авербухом. Лишь два года назад они перестали скрывать отношения. У пары уже подрастает сын Лев.
Обычно Арзамасова много сил тратит на на ребенка. Однако она не перестает радоваться его успехам. Также актриса продолжает работать. Она старается во всем поддерживать мужа. Накануне пара отправилась в путешествие. Они прилетели в Сочи, где Авербух хочет показать свое шоу.
На новом фото Лиза предстала в рваных джинсах, клетчатой рубашке и куртке из денима. Она нарядила сына в таком же стиле. Маленький Лев был в комбинезоне из денима, кепке с ушками и кедах. Родители держали его на руках.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыном. Фото: соцсети звезды
По словам актрисы, малыш спокойно перенес перелет. Она даже собралась взять его с собой на шоу Авербуха.
Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
Поклонники восхитились тем, как выглядят супруги. многие также осыпали комплиментами их наследника.
«Любуюсь вашей семье», «Какие вы милые», «Малыш просто чудо», «Любуюсь этим красавцем», «Одеты все так круто! Семья!», «Ой, какой милаш-путешественник», — стали писать подписчики.