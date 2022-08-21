Подросла, не выпускает телефон: Лобода запечатлелась с четырехлетней дочкой Матильдой на лужайке

На этот раз Светлана поделилась редкими фото с младшего наследницей. На одном из кадров малышка сидит за столом и ест кусочек торта. Артистка гладила дочку по голове. На другом снимке Матильда уже сидела на лужайке и держала в руках сотовый телефон. Ее волосы были заплетены в косы. Лобода приобняла ее, потянувшись к ней.

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