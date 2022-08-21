Подросла, не выпускает телефон: Лобода запечатлелась с четырехлетней дочкой Матильдой на лужайке

Светлана Лобода долгое время была топовой исполнительницей. Она постоянно приезжала в Россию и устраивала гастроли.
В последние годы певица стала много путешествовать и перевезла семью в Европу. А недавно стало известно, что она живет в Латвии. Там звезда растит дочек: Евангелину от первого брака иМатильду, отца которой скрывает от СМИ.
Отметим, что Лобода давно не выступала на публике, но она планирует дать концерт. Свободное время певица посвящает семье. Она призналась, что стала готовить и убираться, хотя самостоятельно не делала этого много лет. Также в интервью артистка призналась, что младшую дочку зовут не тильда. Кроху она назвала Тильда-Матильда.
На этот раз Светлана поделилась редкими фото с младшего наследницей. На одном из кадров малышка сидит за столом и ест кусочек торта. Артистка гладила дочку по голове. На другом снимке Матильда уже сидела на лужайке и держала в руках сотовый телефон. Ее волосы были заплетены в косы. Лобода приобняла ее, потянувшись к ней.
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Светлана Лобода с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились нежными кадрами. Многие отметили, что дочка звезды подросла. До сих пор певица скрывает лицо малышки. Она также не говорит, кто отец девочки. Долгое время ходили слухи, что это немецкий музыкант Тилль Линдеманн, но этим летом в СМИ сообщили, что у Лободы с ним не было отношений.