«Подпольные посиделки»: Кудрявцева в платье макси в спортивном стиле появилась на квартирнике с Гордон

Не удивительно, что после съемок Кудрявцева решила развеяться с друзьями. Она отправилась на квартирник с Катей Гордон. Со звездным адвокатом телеведущая дружит много лет. На этот раз блондинка облачилась в черное платье макси в спортивном стиле. Она наблюдала за тем, как ее подруга поет под гитару.

«Подпольные посиделки», – заявила звезда.

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