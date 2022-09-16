«Подпольные посиделки»: Кудрявцева в платье макси в спортивном стиле появилась на квартирнике с Гордон

Лера Кудрявцева большую часть жизни снимается для ТВ. Она ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Также блондинку часто приглашают вести концерты и премии. В 51 год она может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. А стилисты подбирают для нее актуальные образы.
15 сентября Лера успела посвятить время работе. Она отметилась на съемках в ярком костюме цвета морской волны с асимметричным жакетом. Телеведущая не скрывает, что в последнее время переживает не лучшее время. Она хоть и опровергла слухи о разводе с молодым мужем Игорем Макаровым, отдыхала с ним раздельно минувшим летом.
Не удивительно, что после съемок Кудрявцева решила развеяться с друзьями. Она отправилась на квартирник с Катей Гордон. Со звездным адвокатом телеведущая дружит много лет. На этот раз блондинка облачилась в черное платье макси в спортивном стиле. Она наблюдала за тем, как ее подруга поет под гитару.
«Подпольные посиделки», – заявила звезда.
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«В тяжелые времена надо держаться друзей… и рифм! Возобновили наши подпольные встречи», – присоединилась Гордон.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Многие признались, что ценят такую дружбу. «Красавицы», «Какие уютные посиделки», «Леру даже не узнать без каблуков», «Такие все свои», «Приятно смотреть», — стали писать подписчики.
Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Фото: соцсети звезды