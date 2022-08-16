Подольская в модном платье в цветочек с рукавами-фонариками предстала на прогулке в Испании с сыновьями

Владимир Пресняков отвез семью в Европу. Супруги провели время с друзьями.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: соцсети звезды

Наталья Подольская не так давно отпраздновала годовщину со дня свадьбы с Владимиром Пресняковым.

Певица не скрывает, что счастлива с артистов и теперь уже с улыбкой вспоминает, как пять лет с ним встречалась перед тем, как он сделал предложение руки и сердца. Теперь у пары уже растут сыновья: Артемий и Иван.

Недавно Подольская и Пресняков с детьми отправились в отпуск. Они решили провести время в Испании, где побывали на свадьбе у друзей. Пара задержалась на курорте. Певица кажды день устраивает прогулки. Она взяла с собой сестру-двойняшку Юлианы. Они вместе развлекают детей на отдыхе.

Примечательно, что накануне Подольская снова увиделась с друзьями. Они поужинали в ресторане. Для такого случая певица облачилась в белое мини-платье в алый цветочек. Наряд с рукавами-фонариками и открытым животом подчеркнул ее фигуру. Наталья решила облачить сыновей в одинаковые костюмы с шортами. 

Наталья Подольская с сестрой, сыновьями, племянницами и друзьями. Фото: соцсети звезды

Также Наталья смогла увидеть парад. Она усадила младшего сына к себе на коленки. Певица была рада тому, что посетила такое место. 

«Друзья – это семья, которую ты выбираешь сам! У нас появилось столько необыкновенных моментов! Это на всю жизнь. Мечтаю повторить», – заявила звезда.

Поклонники восхитились романтичным нарядом артистки. Многие отметили, что у нее красивые дети, которые унаследовали лучшее от родителей.

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