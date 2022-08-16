Подольская в модном платье в цветочек с рукавами-фонариками предстала на прогулке в Испании с сыновьями

Также Наталья смогла увидеть парад. Она усадила младшего сына к себе на коленки. Певица была рада тому, что посетила такое место.

«Друзья – это семья, которую ты выбираешь сам! У нас появилось столько необыкновенных моментов! Это на всю жизнь. Мечтаю повторить», – заявила звезда.

Поклонники восхитились романтичным нарядом артистки. Многие отметили, что у нее красивые дети, которые унаследовали лучшее от родителей.