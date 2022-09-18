«Подберите слюнки»: Севастьянова в мини-бикини с завязками на талии оголила на пляже рельефные прелести

Поклонники следят за жизнь спортсменки. Не так давно Севастьянова отдыхала в Монако с бойфрендом, а потом добралась до Франции. Каждый раз она предстает то в вечернем платье за ужином, то в купальнике у бассейна. Гимнастка не стеснятся оголяться на камеру.

На этот раз Каролина позировала на пляже в Италии в черном мини-бикини с длинными завязками. Она обнажила изящные бедра и стальной пресс. Рядом с ней был ее верный пес.

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