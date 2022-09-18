«Подберите слюнки»: Севастьянова в мини-бикини с завязками на талии оголила на пляже рельефные прелести

Каролина Севастьянова давно стала знаменитой художественной гимнасткой. Она завоевала множество наград, включая олимпийское золото. Спортсменка давно завершила карьеру, но остается в форме. Она много путешествует и порой посещает светские рауты. А в этом году Каролина снова снялась в шоу «Звезды в Африке», но покинула проект после первого голосования.
Поклонники следят за жизнь спортсменки. Не так давно Севастьянова отдыхала в Монако с бойфрендом, а потом добралась до Франции. Каждый раз она предстает то в вечернем платье за ужином, то в купальнике у бассейна. Гимнастка не стеснятся оголяться на камеру.
На этот раз Каролина позировала на пляже в Италии в черном мини-бикини с длинными завязками. Она обнажила изящные бедра и стальной пресс. Рядом с ней был ее верный пес.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит спортсменка. Чемпионку осыпали комплиментами. «Вот это фигурка», «Подберите слюнки», «Ну тут видна работа над собой», «Просто ангел», «Нельзя быть такой идеальной», «Вами точено все залюбовались», «Такая красивая, что дар речи пропадает», — стали писать подписчики.