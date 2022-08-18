«Подберите слюнки»: Муцениеце оголила аппетитные формы в крохотном бикини, чтобы привлечь мужчин

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она не скрывает, что начинала карьеру модели даже ездила на дефиле, но потом ее увлекла съемка в фильмах.
Сериал «Закрытая школа» сделал ее знаменитой. Там она познакомилась с Павлом Прилучным. Они прожили в браке почти 10 лет, но в 2020 году расстались.
Недавно Прилучный перестал скрывать новую возлюбленную. Он теперь строит отношения с Зепюр Брутян.
Примечательно, что Муцениеце предпочитает не говорить о личной жизни. Хотя недавно на красной дорожке она появилась с Романом Маякиным. Пока актриса не сказала, был это дружеский выход в свет или нет.
Но на этот раз Агата неожиданно выложила горячее фото. Она позировала на подоконнике в зеленом мини-бикини. Актриса обнажила плоский живот и другие прелести фигуры. Она приняла чувственную позу, демонстрируя лучшие изгибы фигуры. Сама актриса редко демонстрирует подобные кадры, но она пояснила, зачем решилась на такой шаг.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
«Горячая фоточка для привлечения подписчиков! Простите те кто не хотел таких фоточек. Ну потерпите немножко, сейчас подписчиков добавится, и я не буду! Только не отписывайтесь из-за этой фотографии», — сказала звезда.
Поклонники осыпали маму двоих детей комплиментами. Многие отметили, что она находится на пике привлекательности. «Крутышка, как всегда огонь», «Все прекрасно», «Обалдеть красотка, и ножки просто супер», «Подберите слюнки», «Ты просто бомба», — прокомментировали пост подписчики.