«Подберите слюнки»: Муцениеце оголила аппетитные формы в крохотном бикини, чтобы привлечь мужчин

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она не скрывает, что начинала карьеру модели даже ездила на дефиле, но потом ее увлекла съемка в фильмах.

Сериал «Закрытая школа» сделал ее знаменитой. Там она познакомилась с Павлом Прилучным. Они прожили в браке почти 10 лет, но в 2020 году расстались.