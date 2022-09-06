«Почти все видно снизу»: Лопырева едва не засветила лишнее в откровенном купальнике

На этот раз Лопырева решила запечатлеться на лежаке в откровенном купальнике цвета хаки. Она грациозно позировала в лучах солнца, оголив округлые бедра. Блондинка выгодно подчеркнула свои формы. К слову, подобный купальник есть и у певицы Нюши, которые позволяет открыть бедра и сделать ноги визуально длиннее.

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