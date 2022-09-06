«Почти все видно снизу»: Лопырева едва не засветила лишнее в откровенном купальнике

Виктория Лопырева является известной персоной в России. Она вела передачи, а также не раз дефилировала по подиуму. После победы в конкурсе «Мисс Россия» она стала также много путешествовать. Блондинка уже два года живет на две страны. Она обосновалась в Дубае, как и певица Нюша.
В этом году Виктория приезжала в Россию. Она даже привезла сына Марка Лео. 1 сентября модель появилась на публике с мужем Игорем Булатовым. Они отвели подросшего наследника в садик. Примечательно, что после этого Лопырева решила уехать отдыхать в Турцию. На днях она покрасовалась в алом купальнике.
На этот раз Лопырева решила запечатлеться на лежаке в откровенном купальнике цвета хаки. Она грациозно позировала в лучах солнца, оголив округлые бедра. Блондинка выгодно подчеркнула свои формы. К слову, подобный купальник есть и у певицы Нюши, которые позволяет открыть бедра и сделать ноги визуально длиннее.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Лопырева. Многие осыпали ее комплиментами. «Шикарная», «Вика, вы идеальны», «Какая девушка», «Почти все видно снизу», «Такой купальник не для всех», «Это очень смело», «Вы вообще стареете?», «Смотритесь сногсшибательно», — стали писать подписчики.