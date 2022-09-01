Почерк звезды: Владимир Пресняков показал свою школьную тетрадку из первого класса

Артист хранит ее уже почти полвека.
Владимир Пресняков

Владимир Пресняков. Фото: Global Look Press

54-летний певец Владимир Пресняков пошел в первый класс в 1975 году. Этот факт он сам вспомнил 1 сентября, чтобы пообщаться со своими поклонниками на тему Дня знаний.

А заодно артист сфотографировал свою тетрадь по чистописанию 1975 года, которую хранит до сих пор. Благодаря этим фото мы знаем, что у маленького Вовы Преснякова был довольно ровный, но не идеальный почерк. По крайней мере, педагог не всегда награждал его пятеркой.

Тетрадь по письму первоклассника Вовы Преснякова. Фото: t.me/vladimirpresnyakov

Кстати, в 2022 году Пресняков и его жена Наталья Подольская ведут своего старшего сына Артемия в первый класс, мальчику уже семь лет. Судя по видео, которое певица выкладывает в социальные сети, оба родителя солидно волнуются. Школьная линейка у их наследника назначена не на утро, а на два часа дня.

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