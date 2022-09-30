По-молодежному: Виктория Лопырева в остромодной косухе и мини-платье вышла на променад в Москве

Виктория Лопырева уже давно стала моделью и телеведущей. После победы в конкурсе «Мисс Россия» она стала частой гостьей на светских раутах.

Блондинка уже два года живет в Дубае, где часто появляется на вечеринках и организует фестивали. Но недавно она вернулась в Москву. Звезда отдала сына Марка Лео в местных садик.