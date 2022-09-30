По-молодежному: Виктория Лопырева в остромодной косухе и мини-платье вышла на променад в Москве

Виктория Лопырева уже давно стала моделью и телеведущей. После победы в конкурсе «Мисс Россия» она стала частой гостьей на светских раутах.
Блондинка уже два года живет в Дубае, где часто появляется на вечеринках и организует фестивали. Но недавно она вернулась в Москву. Звезда отдала сына Марка Лео в местных садик.
Недавно Лопырева погуляла на свадьбе. Она щегольнула в силуэтном платье с эффектом мерцания. Примечательно, что модель редко выходит в свет с мужем Игорем Булатовым. Она всегда до мелочей продумывает свои волосы и старается быть женственной в любую погоду. На днях блондинка отметилась в жакете и джинсах.
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На этот раз Виктория отправилась на прогулку по столице. Она похвасталась трендовым образом. Модель покрасовалась в черном мини-платье и остромодной косухе оверсайз с потертостями. Она дополнила аутфит ботинки с грубой подошвой. Лопырева сделала акцент на стройных ногах.
Такое молодежное сочетание актуально не первый год. К слову, косухи оверсайз стали хитом сезона. Ольга Бузова, Анна Нетребко и другие модницы их носят.