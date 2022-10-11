По-молодежному: Валерия в остромодной юбке из денима и джемпере канареечного цвета вышла на променад

Валерия уже давно прославилась на всю страну. Она не только записывает песни, но и демонстрирует динамичные образы. В 53 года артистка снимается в телепередачах и не боится экспериментировать с имиджем. Во всем ее поддерживает муж Иосиф Пригожин.
Недавно она отменила свои концерты. Свободное время Валерия посвящает своей внучке Селин, которая любит играть с бабушкой. Но иногда артистка все же выступает, как в День учителя. Для выхода в свет она выбирает элегантные платья или костюмы.
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А вот 10 октября артистка отправилась на прогулку с мужем. На улицах столицы она щегольнула в канареечном джемпере и длинной юбке из денима. Также молодежный лук дополняли белые кроссовки. Валерия подчеркнула свои тонкие щиколотки. Она также поддержала тренд на джинсовые юбки макси вслед за Ляйсан Утяшевой.
«Московская осень», – написала звезда.
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что восхищаются стилем певицы. «Словно девочка», «Такая красивая», «Выглядите бесподобно», «Как у вас тепло», «Вау, какой лук», — стали писать подписчики.
Валерия. Фото: соцсети звезды