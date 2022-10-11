По-молодежному: Валерия в остромодной юбке из денима и джемпере канареечного цвета вышла на променад

Недавно она отменила свои концерты. Свободное время Валерия посвящает своей внучке Селин, которая любит играть с бабушкой. Но иногда артистка все же выступает, как в День учителя. Для выхода в свет она выбирает элегантные платья или костюмы.

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