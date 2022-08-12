Платье задралось: карьера Мадонны чуть было не закончилась в 1984-м из-за слетевших туфлей

Карьера американской певицы Мадонны могла закончиться еще в 1984 году. Тогда певица выступила на церемонии MTV VMA со своей песней Like a Virgin, выйдя на сцену в свадебном платье и фате. Но во время выступления что-то пошло не так.

«Я спустилась по этой очень крутой лестнице… Спустилась вниз и начала танцевать, и тут мои белые туфли на шпильках слетели», — вспомнила 63-летняя артистка, став гостьей передачи The Tonight Show.

Мадонна рассказала, что она наклонилась, чтобы подобрать коварную обувь, и в этот момент ее платье задралось, обнажив пятую точку.

«Это были дни, когда еще нельзя было показывать свою попу, чтобы сделать карьеру, — пошутила певица. — Теперь все наоборот… Я даже не знала, что моя попа видна!»

Звезда продолжила, что, как только она ушла со сцены, за кулисами подошел ее менеджер и сказал, что ее карьера окончена. Судя по всему, он ошибся. Может, незапланированное обнажение только укрепило любовь зрителей к Мадонне?

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Кстати, в Сети есть запись этого выступления. Попробуйте отгадать, какой именно момент чуть было не разрушил карьеру певицы.