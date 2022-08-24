Певец Ашер — о титуле короля R&B: «Я этого заслуживаю»

А кто у нас там король R&B? Наверное, 43-летний американский певец Ашер. По крайней мере, он сам так считает.
В новом интервью у него спросили, как он относится к данному титулу. Ашер ответил, что несет его с гордостью, но понимает, что его успех держится на плечах выдающихся артистов, которые были до него. Перед ними — например, Майклом Джексоном, Джеймсом Брауном, Барри Уайтом и так далее — он готов «склонить свою корону».
«Это все эти невероятные артисты, такие как Марвин Гэй, никогда не будут забыты, пока в моем теле есть дух. Это все благодаря им. Да, ты хочешь отдать мне эту корону? Скажи, кто сделает это лучше», — выступил Ашер на радио SiriusXM.
«Я и есть (король R&B. — Прим. авт.), потому что мне был дан дар — дар, который пришел от Бога, который говорит: «Никогда не забывай». И я не забываю. Когда вы слышите мой голос, вы слышите их голоса… Король, называй, как хочешь. Да, я работал до такой степени, что имею этот титул, и я этого заслуживаю».
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В том же интервью певец назвал сумасшествием разговоры о смерти жанра R&B. По его мнению, эта музыка живее всех живых. Ну, пока в теле Ашера есть дух, она точно не умрет.