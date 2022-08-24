Певец Ашер — о титуле короля R&B: «Я этого заслуживаю»

А кто у нас там король R&B? Наверное, 43-летний американский певец Ашер. По крайней мере, он сам так считает.

В новом интервью у него спросили, как он относится к данному титулу. Ашер ответил, что несет его с гордостью, но понимает, что его успех держится на плечах выдающихся артистов, которые были до него. Перед ними — например, Майклом Джексоном, Джеймсом Брауном, Барри Уайтом и так далее — он готов «склонить свою корону».