Певца Shaman'а назвали новым Олегом Газмановым

Педагог по вокалу Юлия Таравкова по просьбе журналистов послушала хиты лета 2022 и оценила певческие способности их исполнителей.

Одной из композиций в подборке оказалась нашумевшая песня «Я русский» молодого артиста под псевдонимом Shaman.

«Патриотическая песня, что само по себе уже претендует на народность, ведь эта музыкальная ниша современной молодежью совершенно не занята. Теперь ее занимает Shaman. Такой вот новый Олег Газманов. Только с большим диапазоном, правда, грудного обертона маловато», - цитирует Таравкову «Комсомольская правда».

«Вокал Шамана, особенно полетные высокие ноты, подача, манера, бэк-вокал, прописанный в этой песне, даже мелодия припева «Я русский» похожи на певца Andru Donald’s и на его песню «Simple Obsession», только в более брутальной версии - с претензией на поп-рок».