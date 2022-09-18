Переезжает с Валерием Меладзе? Альбина Джанабаева собрала десятки чемоданов

Альбина Джанабаева является бывшей солисткой группы «ВИА Гра». Она много лет была частью коллектива, но потом начала сольную карьеру. Певица скрывала свой роман с Валерием Меладзе. Но потом они сыграли свадьбу и стали вместе выходить в свет. У пары есть взрослый сын Константин, а также восьмилетний Лука и дочка Агата, которой всего год.
Примечательно, что еще недавно Альбина делилась кадрами, на которых сын шел в школу. А Меладзе погулял на свадьбе дочке от первого брака Софико в Москве. Она расписалась с избранником Саввой Байбаковым в ЗАГСе Барвихи. А уже потом был организован банкет, где спел даже Меладзе.
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А вот 17 сентября Джанабаева поделилась тревожным фото. Она засняла десятки чемоданов и любимую собаку, которую поместила в переноску.
«Срочно, в дорогу! Засиделись», – написала певица.
Однако вещей было так много, что поклонники заподозрили, что пара решила переехать. Другие посчитали, что Альбина и Валерий захотели устроить отпуск. Но пока артистка решила не раскрывать подробности поездки.
Альбина Джанабаева собрала чемоданы. Фото: соцсети звезды