Переезжает с Валерием Меладзе? Альбина Джанабаева собрала десятки чемоданов

Примечательно, что еще недавно Альбина делилась кадрами, на которых сын шел в школу. А Меладзе погулял на свадьбе дочке от первого брака Софико в Москве. Она расписалась с избранником Саввой Байбаковым в ЗАГСе Барвихи. А уже потом был организован банкет, где спел даже Меладзе.

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