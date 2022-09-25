Пел сам Агутин: Лопырева в изумрудном платье в пол с эффектом мерцания повеселилась на свадьбе в Москве

Виктория Лопырева в 2003 году стала победительницей конкурса «Мисс Россия». После этого на не обрушилась слава. Она работала телеведущей и дефилировала на подиумах. И даже почти 20 лет спустя блондинка регулярно участвует в фотосессиях и появляется на красных дорожках. А вот живет она на две страны.
Не так давно Лопырева покинула Дубай и приехала в Москву. Она устраивает шопинг и видится с друзьями. Каждый раз светская львица предстает в женственных нарядах. Она носит плащи, короткие платья, а также джинсы, которые сочетает с корсетами и жакетами.
Но 24 сентября Виктория вышла в свет. Она оказалась на роскошной свадьбе. На публике блондинка щегольнула в платье в пол с эффектом мерцания. Наряд изумрудного оттенка подчеркнул ее стройную фигуру.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
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На мероприятии были не только изысканные блюда. Для гостей выступали танцоры. А потом на сцене отметился Леонид Агутин, который исполнил свои хиты под гитару. Лопырева общалась с гостями и веселилась. Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие признались, что в таком наряде благородного цвета она выглядит особенно эффектно.