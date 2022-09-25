Пел сам Агутин: Лопырева в изумрудном платье в пол с эффектом мерцания повеселилась на свадьбе в Москве

Не так давно Лопырева покинула Дубай и приехала в Москву. Она устраивает шопинг и видится с друзьями. Каждый раз светская львица предстает в женственных нарядах. Она носит плащи, короткие платья, а также джинсы, которые сочетает с корсетами и жакетами.

Но 24 сентября Виктория вышла в свет. Она оказалась на роскошной свадьбе. На публике блондинка щегольнула в платье в пол с эффектом мерцания. Наряд изумрудного оттенка подчеркнул ее стройную фигуру.