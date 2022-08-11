Папина любовь: семилетняя дочка Навки в белом платье бросилась в объятия Пескова на публике

Татьяна Навка может похвастаться тем, что стала не только олимпийской чемпионкой в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, но и двукратной чемпионкой мира.
Теперь она занимается не только спортом, но и творчеством. Татьяна создает красочные ледовые представления, в которых задействованы чемпионы по фигурному катанию.
Главной поддержкой для нее стал муж Дмитрий Песков. Недавно они отметили 7 лет со дня свадьбы. У пары подрастает дочка Надежда, которая пошла по стопам мамы.
Она также выступает на льду. Примечательно, что этим летом супруги посещали праздники друзей и не раз устраивали семейные прогулки в Парке Горького.
На этот раз Навка также успела посетить Сочи. Туда она привезла шоу «Лебединое озеро». После спектакля фигуристка похвалила своих коллег. Она произнесла трогательную речь. В этот вечер Надя тоже выступала на льду.
Песков пришел поддержать всех спортсменов. Когда вышел, чтобы вручить букет дочке, то малышка в белом платье бросилась в его объятия и обвила руками шею папы. За трогательным моментом наблюдали зрители.
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Поклонники отметили, что у Навки заботливый и внимательный муж. Многие осыпали комплиментами маленькую дочку пары, которая делает большие успехи на льду. В этот вечер ее искупали в овациях, как и других фигуристов.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков с дочкой. Фото: соцсети звезды