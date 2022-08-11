Папина любовь: семилетняя дочка Навки в белом платье бросилась в объятия Пескова на публике

Татьяна Навка может похвастаться тем, что стала не только олимпийской чемпионкой в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, но и двукратной чемпионкой мира.

Теперь она занимается не только спортом, но и творчеством. Татьяна создает красочные ледовые представления, в которых задействованы чемпионы по фигурному катанию.