Пантера без белья: Клава Кока в латексном платье с разрезом выше бедра засветила свои прелести

Клава Кока давно стала популярной исполнительницей. Она не скрывает, что любит проводить время на сцене. За последние несколько лет певица выпустила большое количество хитов.
Она также с радостью поет в дуэте. А поклонники любят ее за неординарный стиль. Она не боится использовать яркие цвета и подчеркивать свои формы.
В последнее время Клава часто носит мини-платья с пышной юбкой, а также спортивные костюмы, которые не скрывают ее живот. Но вечером 28 июня артистка принарядилась и даже сменила прическу. Она щегольнула в кадре с высокой укладкой и челочкой.
Кока устроила дефиле в латексном платье сиреневого цвета с высоким разрезом. Артистка засветила свои изящные бедра. Босоножки дополнили образ.
«Получается образ — телочка и ее челочка. Красиво?» — спросила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кока. Многие признались, что она лишила их дара речи. Певица отказалась от нижнего белья, чем придала образу пикантности. «Ну просто чудесная», «Какая классная», «Просто шикарная», «Ну просто бесконечные ножки», «Очень соблазнительный образ», «А челочка даже идет», «Ох, ну платье бесподобное», «У тебя фигурка сногсшибательная», — стали писать подписчики.
А другие звездные новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Подпишитесь, если вы еще этого не сделали.