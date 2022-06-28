Пантера без белья: Клава Кока в латексном платье с разрезом выше бедра засветила свои прелести

Клава Кока давно стала популярной исполнительницей. Она не скрывает, что любит проводить время на сцене. За последние несколько лет певица выпустила большое количество хитов.

Она также с радостью поет в дуэте. А поклонники любят ее за неординарный стиль. Она не боится использовать яркие цвета и подчеркивать свои формы.