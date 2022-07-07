«Пальцы ног расплющило»: Ольга Бузова без одежды вызвала смех у фанатов

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже 18 лет работает на телевидении и может похвастаться большим количеством работ.
После развода с Дмитрием Тарасовым она стала певицей и теперь дает концерты. А вот обрести счастье в личной жизни блондинка не может. Но недавно появились слухи, что у нее роман с подтянутым политиком.
Недавно Бузова уехала в Африку. Там она проведет больше месяца. Телеведущая успевает заниматься спортом и хвастаться новыми нарядами. А порой она щеголяет в бикини или устраивает смелые танцы, хотя в районе Лимпопо сейчас зима.
7 июля Ольга удивила фанатов, когда запечатлелась на постели топлес. Она и раньше фотографировалась без одежды, но на этот раз артистка прикрыла лиф чашкой кофе, а во второй руке она держала телефон.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были возмущены. Одни подняли ее на смех, заметив признаки фотошопа. А другие пристыдили телеведущую. Однако нашлись и те, кто привык к провокационным поступкам со стороны Бузовой. Публикация набрала больше 100 тысяч лайков за несколько часов.
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«А волосы в кружке, так задумано?», «Чему тут удивляться? Все уже видели», «Оля, как тебе не стыдно?», «А папа что сказал?», «Пальцы ног расплющило», «Столько фотошопа, что не узнать», «Некрасиво», — стали писать подписчики.