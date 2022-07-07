«Пальцы ног расплющило»: Ольга Бузова без одежды вызвала смех у фанатов

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже 18 лет работает на телевидении и может похвастаться большим количеством работ.

После развода с Дмитрием Тарасовым она стала певицей и теперь дает концерты. А вот обрести счастье в личной жизни блондинка не может. Но недавно появились слухи, что у нее роман с подтянутым политиком.