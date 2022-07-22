«Ой, животик торчит»: Бузова в мини-юбке и топе цвета фуксии продемонстрировала свои формы на камеру

Ольга Бузова является известной телеведущей в России. Она была участницей «Дом-2», но потом заняла место ведущей.
Со временем артистка стала вести другие передачи и строить карьеру певицы. За ее жизнью следят миллионы поклонников. Ради них блондинка экспериментирует с образами и не перестает
Примечательно, что недавно Ольга уехала на месяц в Африку. Она снимается в третьем сезоне популярного проекта. Телеведущая несколько недель делилась кадрами из саванны. Она демонстрировала модные образы. Блондинка щеголяла в струящихся платьях, шортах и юбках.
На этот раз Бузова отметила 30-й день съемок. Уже на днях она вернется в Москву. С самого утра она щегольнула в черном платье. А вечером артистка устроила танцы перед зеркалом.
Она облачилась в топ с рукавами и мини-юбку в облипку. Ольга продемонстрировала стройные ноги, а также свой бронзовый загар.
На этот раз поклонники восхитились образом. Однако злопыхатели заметили, что у артистки выпирает живот. Хотя уже несколько месяцев она занимается спортом, пытаясь вернуться в форму.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Очень красивый цвет! Прям вау», «Ну Оля, сколько можно танцевать?», «Красиво, ничего не скажешь», «Короткая юбка для зимней Африки», «Ой, животик торчит», «Уже празднуешь? Не надо только раздеваться», — стали писать подписчики.