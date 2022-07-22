«Ой, животик торчит»: Бузова в мини-юбке и топе цвета фуксии продемонстрировала свои формы на камеру

На этот раз Бузова отметила 30-й день съемок. Уже на днях она вернется в Москву. С самого утра она щегольнула в черном платье. А вечером артистка устроила танцы перед зеркалом.

Она облачилась в топ с рукавами и мини-юбку в облипку. Ольга продемонстрировала стройные ноги, а также свой бронзовый загар.