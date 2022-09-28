«Ой, у вас декольте убежало»: Волочкова в крохотной сорочке блеснула округлым бюстом за ужином

28 сентября артистка поделилась личным кадром. Она запечатлелась за столом в гостиной, где все было усыпано белыми лепестками роз. Анастасия была в черном крохотной сорочке с откровенным декольте. Она блеснула прелестями своей фигуры. А вот своего бойфренда звезда не показала.

«Прекрасный романтический вечер», – написала звезда.

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