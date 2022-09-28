«Ой, у вас декольте убежало»: Волочкова в крохотной сорочке блеснула округлым бюстом за ужином

Анастасия Волочкова уже давно стала известной балериной. В свое время она была солисткой Большого театра. Но теперь артистка выступает со своими постановками. Все чаще она оказывается в центре скандалов. Танцовщица не может построить личную жизнь. Также ее часто критикуют за откровенные фото, которые она выставляет в Сети.
В этом году Анастасия уже пережила несколько неудачных романов. Однако она не перестает искать любовь своей жизни. При этом балерина часто экспериментирует с образами. В свои 46 лет она может похвастаться стройной фигурой и невероятной растяжкой.
28 сентября артистка поделилась личным кадром. Она запечатлелась за столом в гостиной, где все было усыпано белыми лепестками роз. Анастасия была в черном крохотной сорочке с откровенным декольте. Она блеснула прелестями своей фигуры. А вот своего бойфренда звезда не показала.
«Прекрасный романтический вечер», – написала звезда.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были заинтригованы. Многие также отметили, что у Волочковой преобразилась фигуру. «Ох, вот это вид», «Настя, ты прям готова и на ужин, и на продолжение», «Ой, у вас декольте убежало»«, «Ножки очень красивые», «Кого вы поймали в свои сети?», «Такая львица», «Ну бюст просто роскошный», — стали писать подписчики.